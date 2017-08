Fotbal v kraji: Feninův gól Varnsdorfu body nepřinesl, ruplo i Ústí

Fenin, který v Kotlině restartuje svoji kariéru, naskočil za nový klub poprvé v základní sestavě. A skóre otevřel už ve 2. minutě krásnou střelou z přímého kopu.

„Chtěli jsme jeho nasazením soupeře trošku překvapit, svoji roli zvládl. Martin je gólový hráč,“ ví trenér Zdeno Frťala. „Jsme rádi, že mu zdraví drží, ale my i on víme, že k optimu má ještě daleko. Jsme s ním ale na dobré cestě.“

V zápase to však šlo s Varnsdorfem z kopce, aspoň výsledkově. Vodháněl hlavou srovnal a Hadaščok ještě do přestávky po závaru skóre otočil. „Měli jsme šanci na 2:1, znovu Fenin, jenže jsme nedali a naopak soupeř se za 15 vteřin z protiútoku gólově prosadil. Tyhle rány nás srážejí.“

Opět Vodháněl zkraje 2. půle a exvarnsdorfský Fotr v jejím závěru hosty odrovnali. „Měli jsme po přestávce tři stoprocentní příležitosti, ale trpíme na to, že je neproměňujeme. Vlašim ukázala, že není náhodně druhá, ale body jsme přivézt mohli,“ litoval Frťala. Jeho mužstvo je s bodem poslední: „Postavení v tabulce nikoho netěší. Ale nemá smysl brečet, musíme si tím projít. A opřít se o to, co bylo dobré.“

Pětiminutovka při nástupu do 2. půle, v níž Pardubice nasázely dva góly, položila Ústí. Na hrdinu se pasoval domácí útočník Petráň: nejdřív si naskočil na roh a hlavou krásně zavěsil, pak po rychlé akci skóroval stejnou částí těla.

Mezi pardubické trefy se vtěsnala superšance hostujícího Jindráčka při přečíslení, kterou spálil.

„Vymyslel nejhorší řešení, jaké mohl. Ale podle mě to utkání nerozhodlo. Jsem přesvědčený o tom, že domácí by znovu zatlačili a vyhráli, protože byli opravdu lepší,“ uznal ústecký trenér Jiří Skála.

Ústí ještě v závěru ožilo, když Kacafírek hlavou zužitkoval roh ke snížení; do konce scházelo osm minut. Jenže při hře vabank frnknul Mužík a bylo hotovo. „Ale zkomplikovali jsme si to tím, že jsme se hrnuli dopředu. Já bych při vedení 2:0 spíš očekával, že podržíme balon a nebudeme hrát takhle otevřený fotbal,“ viděl pihy na vítězné kráse pardubický trenér Jiří Krejčí.

Jenže Ústí bylo pihatější. „Dopředu jsme toho předvedli málo. V závěru jsme měli nějaký tlak a třeba jsme mohli vyrovnat, ale bylo by to absolutně nespravedlivé, protože domácí byli hlavně v 1. půli jednoznačně lepší,“ nehledal Skála výmluvy. „Čekal jsem, že po prohře s Opavou budeme v útočné fázi lepší, což se bohužel nestalo.“

Už ve středu pokračuje 2. liga pátým kolem, Varnsdorf kope v Příbrami od pěti odpoledne, domácí zápas Ústí se Znojmem vypukne o hodinu později.