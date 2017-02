Na emergency chodí lidé i s rýmou, ztěžují tak záchranu životů

Na emergency oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí stále častěji přicházejí lidé s banalitou, se níž by měli jít k obvodnímu lékaři – jenže se jim nechce sedět v čekárně.



„Je to letitá záležitost a věc, která co do počtu takových lidí stále narůstá. Tlak na to oddělení je skutečně enormní,“ říká Jiří Vondra, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou ústeckou nemocnici spadá.

Do péče lékařů připravených zachraňovat životy se dostávají i lidé s tak triviálními záležitostmi, jako je třeba nachlazení či dlouhotrvající bolesti různých částí těla.

„Pane doktore, už několik měsíců mě bolí záda. I to je věta, kterou tu lékaři často slyší. Ten člověk měl už dávno navštívit obvodního lékaře a nechat se vyšetřit, případně pak jít ke specialistovi, nikoli ale na emergency,“ přibližuje Vondra.

Růst napětí na oddělení

Pacienti přitom často ignorují i pohotovost, která v Masarykově nemocnici také funguje, a to ve všední dny večer a větší část dne během víkendů a svátků.

Největší nápor na urgentním příjmu zažili v závěru loňského roku. Tehdy řada praktických lékařů zavřela své ordinace a někteří údajně na dveře vylepili, že pacienty ošetří nemocnice.

„Vyloženě je tak odkázali na emergency,“ uvádí Vondra s tím, že oddělení navíc vyhledávají lidé z celého kraje. „Jediné pozitivní na tom je, že někteří takto postupují díky dobré zkušenosti s Masarykovou nemocnicí,“ dodává.

Naopak ryze negativním důsledkem je růst napětí na oddělení. Lékaři nemohou žádného pacienta odmítnout. Jediné, k čemu mohou přistoupit, je určit jejich pořadí.

Na emergency tak logicky dostávají přednost ti v ohrožení života. Podstatně zdravější jedinci to ale leckdy neunesou.



Zneužívání pohotovostí

„Zejména mladí lidé jsou nervózní a často agresivní, a to nejen verbálně. Říkají nám, že jsme tu proto, abychom je hned ošetřili a nediskutovali. Nedaleko na lůžku přitom leží pacient, u kterého může mít několikaminutová prodleva fatální následky,“ popisuje primářka emergency Jana Bednářová.

V jiných nemocnicích není situace o nic lepší, tam se zase potýkají se zneužíváním pohotovostí.

„Odhadujeme, že s obtížemi, které snesou odklad nebo se dají řešit i jinak, než vyhledáním lékařské pohotovostní služby, přichází 30 až 40 procent pacientů. Jedná se například o lidi, kteří přijdou s bolestmi, jež trvají už několik dní, nebo si chtějí jen nechat předepsat léky,“ říká Naděžda Křečková z litoměřické nemocnice.

Personál pak čelí i útokům narkomanů a opilců, kteří na oddělení míří také často. Lidí pod vlivem alkoholu jen na emergency v Ústí ročně zamíří kolem 800. Pro ty „méně klidné“ musí vyhradit speciální prostor.

Na třech místech kraje má v dohledné době opět vzniknout záchytka. „Mohla by trochu pomoci. Pokud ale ten člověk například upadne nebo vykáže sebemenší poranění, stejně ho přivezou sem,“ říká Vondra.