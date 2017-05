Duchcov se chce vypořádat s piráty silnic, nakoupí „smajlíkové“ radary

Digitální úsměv za dodržení padesátky v obci, zamračení za její překročení. Řidiče mířící do Duchcova budou brzy vítat nové ukazatele rychlosti s piktogramy, a to na třech hlavních příjezdových cestách do města.