Zdrogovaný zloděj v obchodě usnul, ráno ho budili zaměstnanci

10:47 , aktualizováno 10:47

Do jednoho z mosteckých supermarketů se před otvírací dobou vydal krást zdrogovaný šestadvacetiletý mladík. Vloupal se do prodejny a připravil si lup. Pak ovšem ještě vnikl do kanceláře, kde usnul. Ráno ho probudili pracovníci obchodu a přivolali policii.