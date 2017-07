Krušní psi hlídají hraniční lesy před migranty, starostové nevidí důvod

Říkají si Krušní psi. Jejich hlídky mezi Cínovcem a Petrovicemi organizuje Jiří „Kajman“ Zícha, záložák z Teplic. Na výjezdech ho doprovází skupinka dalších domobranců v maskáčích.

Ačkoli tito samozvaní strážci hranice počtem i vybavením silně zaostávají za profesionálními vojáky na nedalekém taktickém cvičení, obranu hranic myslí smrtelně vážně.



„Hraniční lovci v České republice působí ve srovnání s Maďary spíše jako dobrovolní partyzáni. Ale snad se to hne k lepšímu a všichni pochopí, že není jiné cesty nežli organizovat ochranu státní hranice,“ tvrdí Zícha.

První namátkovou kontrolu zelené hranice, o níž nedávno referoval server Hlidacipes.org, provedli Krušní psi v polovině června.

„Tyto hlídky budeme opakovat podle našich možností. S nadějí, že se na nás napojí další domobranecké skupiny. Naše hranice ubráníme,“ popsal vizi další z domobranců Petr Bláha.

Maskáče a prapor s husitským kalichem

Krušní psi svou činnost prezentují na vlastních facebookových stránkách. Kromě názorů na politickou situaci či migrační krizi je tu k vidění přehlídka fotografií. Jejich společným jmenovatelem jsou maskáče a prapor s husitským kalichem. Promluvit s médii se však zdráhají.

„Po úvaze a nedávných zkušenostech s médii se obraťte na radu Národní domobrany,“ omluvil se „Kajman“ Zícha s tím, že po uveřejnění článku na webu Hlidacipes.org se stal terčem posměšků i urážek.

„Nenávist proti všemu, co je české, a veřejnému přihlášení se k vlastenectví. Horda vesměs pražských sluníčkářů se na mě vrhla jak hejno supů a nešetřila sprostými nadávkami bez jakýchkoli argumentů,“ svěřil se.

MF DNES požádala radu Národní domobrany o zodpovězení několika otázek. Jejími členy jsou podnikatelka Nela Lisková či veterán ze zahraničních misí Marek Obrtel.

Redakci zajímalo, zda mají domobranci instrukce, jak jednat, pokud narazí na člověka, který by mohl být nelegálním migrantem. Nebo jestli už hlídky někoho takového v českých lesích potkaly. Odpověď z rady ale nepřišla.

Akorát v lesích někoho vystraší, zní z radnice

„Vždyť je to nesmysl. Jak chtějí zjišťovat, že jde o nelegálního migranta, když nemají žádné pravomoci? Akorát v lesích někoho vystraší,“ má jasno starosta Petrovic Zdeněk Kutina.

Že by Krušní psi po migrantech slídili právě v okolí této příhraniční obce, však nevěděl. „Slyším to poprvé. A je to pro mě naprosto nestravitelné. Podle mě by měly tyto aktivity skončit,“ soudí petrovický starosta s tím, že ostraha hranice má být záležitostí státu.

O aktivitách domobranců neměl dosud tušení ani jeho dubský kolega Petr Pípal, ačkoli to byl právě Cínovec, kam se Krušní psi vydali na obhlídku vůbec poprvé. „Ani městská policie nic takového nezaznamenala,“ řekl starosta Dubí. „A proč to tu vůbec hlídají? Vždyť tady nikdo hranici nelegálně nepřechází,“ divil se.

Podle něj se nepotvrdily ani obavy z německého uprchlického zařízení, v nějž se před dvěma lety přeměnila celnice u Altenbergu.

„Byl tu absolutní klid. Podle mých informací má navíc toto zařízení do léta skončit, takže žádné nelegální přechody hranice ani neočekávám,“ poznamenal.

Zdá se však, že Krušní psi a další domobranecké skupinky se vycházek po hraničních lesích nevzdají.

„Vojáci, domobranci, přidejte se, je lepší být připraven. Potřebujeme obsadit úseky Cínovec - Fláje a Petrovice - Děčín na zatím namátkové kontroly zelené hranice,“ burcuje Zícha na Facebooku.