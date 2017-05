Provazochodec vytvořil rekord, přešel v devadesáti metrech údolí Labe

Lana měl v neděli natažená z Pastýřské stěny přes celou šířku Labe na protější zámek. Mladý vyznavač adrenalinových výzev překonal 260 metrů dlouhé vzdálenosti ve výšce 90 metrů.

„Šlo se mi dobře, sice trochu foukal vítr, ale to mi nevadí. Největší problém je vždycky v hlavě, ne v nohou. Je to opravdu dobrý pocit, že jsem překonal další rekord, zatím u nás nikdo takovou dálku nešel,“ pochvaluje si Menšík.

„Pokaždé je to nová výzva, kterou musím překonat,“ dodává. Do Děčína přijel vystoupit v rámci akce Adrenalin Challenge, která je každoročně součástí květnových městských slavností.

Pořadatelé ho zvali už dříve, to ale podle svých slov ještě neměl dost zkušeností, aby se k přechodu nad řekou odvážil.

Bolest v rukou, křeče v ramenou

„Už před třemi lety mě kluci, kteří to tu pořádají, na tuhle akci lanařili, ale to jsem ještě nechodil takové dálky. Vyšlo to nakonec až letos, kdy už mám s dlouhými trasami zkušenosti,“ poznamenává.

Chvíli to vypadalo, že si další rekord na konto nepřipíše. Ve dvě hodiny odpoledne, když měl vyjít, ještě v Děčíně silně pršelo. O dvě hodiny později se ale vyčasilo, a tak se přece jen mohl vydat na cestu.

„Počasí nebyl vlastně vůbec problém. Asi nejhorší je bolest rukou. Pokaždé jsem hrozně nervózní a tuhnou mi z toho svaly. Křeče v ramenou cítím asi nejsilněji, protože mi tuhnou nejvíc,“ přiznává provazochodec.

Slacklinu se věnuje od roku 2011. Světové prvenství drží spolu s Francouzem Nathanem Paulinem od loňska, kdy přešli ve francouzských Alpách ve výšce 650 metrů trasu dlouhou 1 020 metrů a překonali téměř dvojnásobně tehdy platný rekord.