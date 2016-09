Dálnice D7 u Postoloprt se dočká rozšíření, hotové má být za rok a půl

Trasa mezi městem Postoloprty a obcí Bitozeves naváže na již hotový úsek kolem průmyslové zóny Triangle (psali jsme o tom zde).

„Stavba je už předaná, lhůta pro dokončení je 19 měsíců,“ uvedla Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem.

Zakázku vypsalo ŘSD už v roce 2008, vyhrálo ji Sdružení R7 Postoloprty, které zahrnuje tři stavební firmy - EDS Holding, AZ Sanace a Silnice Group.

Termín zahájení stavby se pak několikrát odsunul, a to i kvůli přepracování projektové dokumentace. Projektanti totiž museli vyškrtnout ze stavby jeden most. Ten měl přejít do majetku obce Bitozeves, ale ta to odmítla.

Bez výrazného omezení dopravy

Nová trasa kopíruje v celém úseku stávající silnici a její výstavba poběží bez výrazného omezení dopravy. Nejdříve se vybuduje doprovodná komunikace a třetí jízdní pás podél stávající silnice.

Následně na ně bude převedená doprava a dostaví se zbývající čtvrtý pruh. Na tento úsek má navázat obchvat Postoloprt, s jehož výstavbou se počítá v roce 2020.

Kvůli silnici přijdou o část zázemí tamní fotbalisté. Dálnici ustoupí klubovna, šatny, kabina rozhodčího. Novou budovu si postaví na druhé straně hřiště. Fotbalistům a městu se ale nezamlouvá výše finanční kompenzace.

„ŘSD nám může vyplatit škodu jen na základě znaleckého posudku. Stavby tam ale stojí desítky let a nové budou dražší. Chtěli bychom, aby nám sumu vyrovnali,“ říká starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Poslední čtyřproudový úsek byl otevřený před třemi lety u Droužkovic. Momentálně jsou tak čtyři pruhy jen mezi Prahou a Slaným a mezi Chomutovem a Bitozevsí. Celá trasa má být hotová do roku 2023.