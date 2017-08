Firma testuje bariéry proti střelám a výbuchům, ochrání vojáky i hasiče

Vše začalo tím, že při sanaci skal bylo nutné na místo rychle přijet a v místě padající skály co nejdříve na silnice nebo u domů postavit ochranné betonové zátarasy.

„To je finančně i technicky velmi náročné a hlavně, těžký jeřáb se na každé místo nedostane. Proto jsme vyvinuli a máme certifikovanou speciální dynamickou bariéru, která je lehká, rychle rozložitelná a odolná vůči padajícím balvanům,“ popsal začátky výzkumu Dušan Dufka, ředitel firmy Strix.

Od této bariéry byl jen skok k mobilní bariéře, která by odolala střelám i výbuchům a mohli by ji používat hasiči, policie i armáda. Přestože se teprve testuje, už o ni projevili zájem v Izraeli a Libanonu.

„Máme patentován její princip, jsme ve fázi prototypu a čekají nás certifikované testy. Ty naše děláme úplně stejně a vycházejí na jedničku. Jsme před rozhodnutím, zda vývoj neukončit dříve a nepodstoupit certifikaci, abychom mohli začít bariéru nabízet a prodávat. Zájem je obrovský,“ řekl Dufka.

Na vývoji Strix spolupracuje druhý rok například s pražskou ČVUT, brněnskou Prefou i pyrotechniky a armádou.

Ochrana proti střelám

Štít ve formě jakéhosi vaku stačí přivézt na místo, pomocí lana nebo robota je srovnán do požadované polohy, posléze se nafoukne, popřípadě je přikryt neprůstřelným kompozitem. Pokud se ještě vaky v bariéře napustí vodou, je zábrana odolná i proti výbuchům.

Firma byla založena v roce 2005.

Zaměřuje se například na skalní a důlní sanaci, měření pohybů skalních masivů, zabezpečování skalních masivů nebo velkoprůměrovými vrty.

Společnost zabezpečovala valy v Hřensku, Českém Krumlově nebo na Mariánské skále v Ústí nad Labem.

V posledních letech se zabývá vývojem dynamických bariér a zátaras.

„Kompozitní materiál desek ze skelných vláken a keramiky už je úspěšně otestován proti střelám z pistolí, pušek, samopalů i ostřelovacích pušek. Už deset milimetrů desky zastaví útočnou pušku,“ uvedl Jan Pohůnek, bývalý vojenský zpravodajec, který má ve firmě za úkol speciální testování.

„Materiál není zatím testován na průbojnou munici, která je zakázaná, má tvrdé ocelové jádro a dokáže prorazit i pancíř. Naší ambicí ale je, aby materiál byl odolný i proti nim,“ dodal Pohůnek.

„Máme materiál, který snese srovnání s ostatními světovými výrobci a v některých bodech jsme lepší. A při stejné odolnosti máme nižší váhu, což má velký význam,“ dodal Dufka.

Právě proti výbuchům chce Strix bariéru testovat na podzim letošního roku. Spolupracovat bude vedení firmy s hasiči. Zatímco střely jsou velmi rychlé, výbuchy pomalé, ale připočítat se musí síla tlakové vlny.

„Hasičům taková bariéra chybí a velmi by jim pomohla například u výbuchu v litvínovském Unipetrolu, kde při požáru hrozilo, že začnou vybuchovat velké plynové lahve,“ sdělil Dufka (o požáru v Unipetrolu zde).

Voda je lepší než beton

Aby se lahve mohly účinně ochlazovat, musí hasiči stát blízko nich, zhruba deset metrů, což dnes bezpečně nemohou. Pak by stačilo rozbalit jednu bariéru, hasič by se za ní bezpečně schoval, případně by se vedle sebe mohly pospojovat další. Postavené a napuštěné jsou za pár vteřin.

Do jedné bariéry ze Strixu se vejde osm set až tisíc litrů vody. Bez vody váží 30 až 50 kilogramů a unesou ji dva lidé. Její tvar navíc dokáže energii střely, výbuchu i střepin odklonit. Tvar ovšem nyní prozradit nelze kvůli konkurenci i patentnímu řízení.

Po teroristických atentátech se dnes k ochraně míst, kde se shromažďuje hodně lidí, stavějí betonové zátarasy. Je to spíš psychologická ochrana než ta opravdu účinná.

„Dnešní betonové bariéry váží tři až čtyři tuny, a pokud teroristé útočí v kamionu těžkém 30 tun, tyto energie se nasčítají a zátaras moc nepomůže. Naše bariéra vůz nezastaví na místě, ale po určité dráze ho odkloní,“ vysvětlil Pohůnek.

Navíc se ukazuje, že vyvíjený materiál by mohl mít mnohem více využití. Hasiči už navrhli, že by desku bariéry uvítali také jako nosítka pro raněné nebo pod kola auta, pokud zapadne.

Bariéra by se mohla prodávat do dvou let

Lehký a odolný kompozitní materiál by se mohl dodávat do neprůstřelných vest či na vnitřní vyztužení auta na převoz peněz. Zásahová auta by díky němu mohla být odolnější zvenku.

„Auto jako štít, což vídáte ve filmu, nefunguje. Prostřelí ho i obyčejná pistole. Kromě aut máme i návrhy, že by materiál mohl být využit jako štít na zabezpečení strategických budov, elektráren či nemocnic,“ přiblížil Pohůnek.

Mobilní bariéra z Chomutova zatím nemá certifikát a nelze ji prodávat. Všechny zkoušky a nutné schvalovací procesy by mohly být dokončeny do dvou let.

„Jsme v situaci, kdy události ve světě jdou velmi rychle a my jsme tak daleko, že bychom vývoj mohli ukončit, certifikovat a začít nabízet. Zájem je obrovský. Jsme tak před rozhodnutím, zda to udělat, nebo dál systém vyvíjet a zdokonalovat, aby byl ještě lepší,“ doplnil ředitel firmy Dušan Dufka.