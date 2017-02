VIDEO: Automat změří lidem alkohol v bráně chemičky. Za ní hrozí trest

„Jedná se o preventivní řešení. Každému se může stát, že například špatně odhadne večerní oslavu a dá si skleničku navíc,“ vysvětluje smysl alkotesteru mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Alkohol a ostatní návykové látky mají v podniku vzhledem k možným rizikům nulovou toleranci.

„Otestováním může pracovník předejít tvrdým sankcím vůči své osobě,“ poznamenává Kaidl.



Zájemce o test vhodí do automatu desetikorunu. Vezme si brčko, strčí ho do přístroje a fouká do něj, dokud se na displeji neobjeví výsledek. Je zobrazený v jednotkách promile s přesností na dvě desetinná místa a doprovázejí ho barevné ikony - červená a zelená.

Automat lze nastavit i na hlasitý odposlech. Při přítomnosti alkoholu v dechu záleží na zaměstnanci, jak bude postupovat. Jestli zariskuje a do závodu přece jen vstoupí, nebo se rozhodne kontaktovat nadřízeného, vzít si dovolenou a odejít.

Kolik Unipetrol investoval do pořízení automatů, nechce firma komentovat.

Ke kontrole může být vyzván i návštěvník

„Pokud se tento systém preventivní kontroly osvědčí a zaměstnanci ho budou využívat, pořídíme jej i u jiných vstupních bran do areálu a také do dalších výrobních provozů naší skupiny, ne jen v Litvínově,“ dodal mluvčí Unipetrolu.



Za branami firmy se testy na alkohol a omamné látky dělají průběžně, přičemž vyzván k jejich absolvování může být i návštěvník. Pokud kdokoli v areálu „nadýchá“, musí ho okamžitě opustit.

Zaměstnanec může vedle okamžité výpovědi v krajním případě čelit i trestnímu oznámení kvůli obecnému ohrožení a skončit u soudu.

„Odmítnutí testu posuzujeme, jako kdyby byl jeho výsledek pozitivní,“ podotýká Kaidl.

Pokud jde o počet podnapilých a tedy potrestaných zaměstnanců Unipetrolu při kontrolách na území chemičky, nejde o nijak vysoké číslo. Podle firmy se pohybuje v řádu jednotek za rok.

„Více případů musíme řešit se zaměstnanci externích firem. Často těch, jejichž lidé pracují v areálu na časově omezených projektech,“ přiznává Kaidl.