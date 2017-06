Z domů v centru Ústí jsou ruiny. Čekám na vývoj trhu, říká majitel Oulický

Když Oulický před několika lety objekty a parcely v Revoluční ulici a jejím těsném okolí kupoval, říkal, že do domů hodlá investovat a proměnit je na byty a také zachovat dřívější obchody.

Nyní jsou z nemovitostí stojících v centru Ústí ruiny. Mají zazděné vchodové dveře, okna v přízemí vyplněná deskami z dřevotřísky či zazděná, v prvním patře pak většinou rozbitá a pootvíraná. Na střechách je spousta děr, jimiž zatéká, tašky jsou sejmuté tak, že objekty rychle chátrají.

Někteří lidé míní, že majitel nechává domy cíleně devastovat, aby měl důvod pro možnou demolici. Objevuje se ale i názor, že ztratil zájem rozvíjet své podnikání v lokalitě, kde chtěl stavět obchodní dům.

Je to ostuda města, říká ústecká radní

„Považuji za nehoráznost, že někdo takhle promyšleně ničí významnou historickou část města,“ říká třeba ústecký zastupitel Martin Krsek.



„Dělá to městu obrovskou ostudu. Je velká škoda, kam až to došlo,“ uvedla také ústecká radní Květoslava Čelišová. „Je to chyba polistopadových vlád, že se takové objekty vůbec prodávaly. Pamatuji si, jaké to tam bylo krásné,“ dodává.

Patrik Oulický obvinění z promyšleného ničení odmítá.

„Co to je za nesmysl? Proč bych tohle dělal? Nechávám si zpracovat analýzu, která mi odpoví, co by tam mělo být. Nejde o to, co mně by se tam líbilo, jde o trh. Potřebuji vrátit investici. Až budu mít vše potřebné, půjdu na stavební úřad,“ tvrdí.

Už loni nevylučoval, že by některé domy mohl nechat strhnout. Vzhledem ke stavu budov to nedá příliš velkou práci.

Se stavebním úřadem už musel Oulický v minulosti kvůli domům jednat. Úřad ho totiž vyzval, aby je zabezpečil.



Objekty ničí vandalové, stěžuje si vlastník

„Uvedené objekty úřad průběžně monitoruje a v případě, že shledá nějaké nedostatky, vyzývá vlastníka k nápravě, která je většinou okamžitě splněna. Jedná se většinou o zabezpečení proti vstupu cizích osob,“ sdělila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Ve střechách ale dál zejí díry a stěny jsou promočené. Za to podle Oulického mohou vandalové.

„Bezdomovci probourali střešní prostory, takže všechny nemovitosti jsou průchozí. Jednou tam dám krytinu, teď fólii, různě to proměňuji, ale za měsíc je to to samé,“ stěžuje si Oulický.

„Já to opravím, vandalové to rozbijí. Musel bych tam stát denně, a stejně bych to neuhlídal,“ uvedl dříve s tím, že jen na zajištění nemovitostí dává přes 300 tisíc korun ročně.

„Je to smutné, jak to s těmi domy dopadlo,“ poznamenal ústecký architekt Jan Hrouda. „Může to být cílená devastace. Nebo to může být tak, že je vlastníkovi prostě jedno, co se s domy děje. Každopádně ještě je lze zachránit, každý další měsíc se na nich ale extrémně negativně podepisuje,“ podotýká Hrouda.