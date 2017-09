Oprava trati z Loun do Lovosic přinese rychlejší cestování bez přestupů

Pokud výsledek žádný z uchazečů nezpochybní, stavební práce začnou v následujících týdnech a potrvají do listopadu 2018.

Ve vybraných úsecích se bude opravovat kolejový svršek a spodek, upraví se i kolejové uspořádání v železničních stanicích.

Vzniknou i nová nástupiště ve stanicích a na zastávkách, dále osvětlení, rozhlas, informační systém, kamerový a orientační systém.

„Rekonstrukcí projdou také propustky a mosty, staniční a traťové zabezpečovací zařízení,“ popsal rozsah projektu mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.



Rekonstrukce zastávek

Počítá se například s úpravou železničních nádraží v Čížkovicích a Libochovicích, v plánu je rekonstrukce zastávek Pátek, Křesín, Dubany a Libochovice-město.

Regionální trať mezi Louny a Lovosicemi měří 34 kilometrů a v současné době po ní projede 37 vlaků denně. Jedna cesta trvá hodinu a 19 minut.

Modernizace kapacitu tratě navýší až na 52 vlaků za den, ve špičce jich bude moci projet šest během dvou hodin. Zvýší se také jejich maximální rychlost.

Vlaky nyní mohou jet nejvyšší rychlostí 60 kilometrů v hodině, v některých úsecích bude možné projíždět až 120kilometrovou rychlostí. Jízdní doba se tak zkrátí zhruba na 50 minut.

Jízda bez přestupování

Kraj počítá, že po rekonstrukci navýší počet regionálních spojů. Hlavním přínosem rekonstrukce je navýšení kapacity tratě. Ústecký kraj chce tohoto stavu využít a zavést spěšné vlaky na trati Žatec - Louny - Ústí nad Labem.

„Tyto vlaky by se provozovaly v pracovních dnech, přičemž v ranních hodinách by jezdily směrem do Ústí nad Labem a v odpoledních hodinách zase opačně směrem do Žatce,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Kromě rychlejšího cestování by tento nový spoj přinesl i jízdu bez přestupování.

„Zejména pro cestující, kteří pracují v krajském městě, by tak vznikla zcela nová možnost cestování železniční dopravou bez nutnosti přestupu v Lovosicích,“ dodala Dosedělová.

Stavební práce přinesou komplikaci v podobě nepřetržitých výluk, kdy budou muset lidé využít jiný typ dopravy. Naplánované jsou na období od dubna do listopadu příštího roku.