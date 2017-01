Nakupuje u nás stále víc Čechů, pochvaluje si šéf drážďanského Centra

Právě do drážďanské Centrum Galerie jezdí desítky tisíc Čechů ročně. Fittkau v rozhovoru odhaluje svůj pohled na obchod.

V roce 2014 Centrum Galerie prošla rekonstrukcí. Změnily se obchody. Před třemi lety k vám přišlo 8 milionů zákazníků. Kolik jich bylo předloni a loni, a zabrala tedy proměna?

V roce 2015 jsme měli skoro 9 milionů návštěvníků a jsme rádi, že loni se nám podařilo dosáhnout stejných čísel. Loni už lidé nepřicházeli ze zvědavosti, co je u nás nového, ale podařilo se nám z nich udělat stálé zákazníky, což nás těší.

V pátek a v sobotu v Galerii potkáte spoustu Čechů. Dokážete odhadnout, jaké procento zákazníků tvoří?

To je složité, nemáme žádný způsob, jak to zjistit, a každý obchod je pro Čechy jinak atraktivní. Potíž je navíc v tom, že v některých obchodech nelze platit českými kartami, takže nakupujete hlavně za hotové. Jedno je jisté, nakupuje u nás stále více Čechů, což je vidět. Největší změna je v tom, že už nejen v pátek a v sobotu, ale po celý týden. To dříve nebylo. A když jsou v Česku svátky a volný den, zní u nás snad jen čeština. Například letos v pátek 28. října byla návštěvnost proti běžným pátkům o 31 procent vyšší a ve čtvrtek 17. listopadu proti čtvrtkům dokonce o 61 procent vyšší. Za těmi čísly musí být efekt zákazníků z Česka, jinak si to nedovedeme vysvětlit. Proto svátky u vás předem sleduji a hlásím všem obchodům, aby se mohly připravit.

Nejoblíbenějším obchodem Čechů je zřejmě Primark. Je to tak? A tušíte, jaká je průměrná útrata Čechů za jeden nákup?

Ano, žebříček je jasný. První místo patří obchodu s levnou mladou módou Primark, následují drogerie DM a Müller. Pak už je zase móda, móda, móda... Tedy obchody jako Bershka, Pull&Bear, Peek&Cloppenburg, Vero Moda, Pepe Jeans... Co se týče útraty za nákupy, lze říci jen to, že utrácíte více než Němci. Proto jsou pro nás zákazníci z Česka velkým potenciálem. A nejen v obchodech. Nedávno jsem byl v patře, kde jsou restaurace a občerstvení, a zdejší obchodníci mi řekli, že Češi jsou jejich nejdůležitější a nejoblíbenější cílová skupina.

Předloni Prager Strasse hlídaly ostrahy kvůli krádežím. Loni jich výrazně ubylo, ovšem přibyla vloupání. Například nedaleký Karstadt byl vyloupen v září, říjnu a 7. prosince, kdy si zloději odnesli diamantové šperky. Vám se loupeže vyhýbají, nebo ne?

Máme ochranku čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu. Roli hraje i to, že v Karstadtu sídlí klenotníci v otevřeném přízemí. My máme hlavní vchod, halu a uvnitř výlohy jednotlivých obchodů. Ukrást něco u nás není tak jednoduché.

Loni byly v Drážďanech pouze dvě prodejní neděle, letos bude dokonce jen jediná – 10. prosince. Myslíte si, že se obchodníkům nepodaří vybojovat další?

Je mi opravdu líto, že jich víc nebude. Každá prodejní neděle znamená větší obrat, ale s rozhodnutím města nelze nic dělat.

Chystáte na letošní rok nějaké novinky? Například nový obchod nebo web v češtině?

Od listopadu u nás sídlí český řetězec Bageterie Boulevard a je moc úspěšný. Zahraniční pobočku měl zatím jen v Dubaji a ta naše je první v Německu. Letos v listopadu u nás otevře oblíbený módní obchod Zara, a staneme se tak chrámem mladé módy.