Místostarosta Litoměřic zakázal burkiny, využil k tomu web města

Nikdy se s ženou, která by šla do bazénu v burkinách, nesetkal, a přesto se litoměřický místostarosta Karel Krejza rozhodl vydat veřejné prohlášení: Burkiny do našich bazénů nepatří.

A aby měly Krejzovy myšlenky co největší dopad, využil k jejich zveřejnění dokonce oficiální stránky města.



„Přiznávám, že jsem doposud nikoho takového v Litoměřicích neviděl. Přesto je toto můj názor, a proto jsem ho prezentoval. Naše občany to zajímá,“ uvádí Krejza.

Podle něj nemusejí návštěvníci koupališť věřit, že jsou takové úbory hygienické. A argumentuje například i tím, že české ženy v muslimských zemích také nemohou plavat odhalené.

„Pokud naše žena jede na dovolenou do muslimských zemí, musí dodržovat tamní zvyky včetně zahalení při koupání. Stejně tomu musí být i opačně a měli bychom být v tomto ohledu nekompromisní,“ stojí ve vyjádření.

Organizace Městská sportovní zařízení (MSZ), která v Litoměřicích spravuje místní koupaliště, proto rovnou do svého návštěvního řádu zanesla zákaz plavání v burkinách.

Nepovolujeme ani bermudy mužům, dodává šéf koupaliště

Podle ředitele MSZ Jaromíra Tvrzníka jde o preventivní opatření. „Máme v návštěvním řádu tento zákaz už týden. Konzultovali jsme to s hygienou. Nesmějí k nám ani pánové v bermudách, je to stejné,“ sdělil Tvrzník.

Obdobný pohled mají i v Děčíně, kde v místním akvaparku zákaz také zavedli. „Z hygienických důvodů do našich bazénů ženy v takových plavkách nepouštíme. Doposud jsme však situaci s tím spojenou nemuseli řešit,“ říká jednatel akvaparku Igor Bayer.

Přitom v Teplicích, kam se každoročně jezdí rekreovat tisíce muslimských hostů a početná komunita tu i žije, jsou k volbě plavek mnohem tolerantnější. Pokud neporušují hosté svou volbou návštěvní řád, mohou se v teplickém aquacentru koupat, v čem chtějí.

„Náš řád uvádí, že vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu nebo v plážových plavkách z volného nenasákavého materiálu. Pokud jsou burkiny vyrobeny z takového materiálu – a už je produkují i české firmy, mohou v nich ženy přijít,“ říká Michael Paraska, ředitel teplického aquacentra.

Podle něj musí všichni klienti na recepci při vstupu ukázat, že s sebou mají nejen vhodný oděv, ale také mýdlo a ručník. Paraska však dodává, že v burkinách se k nim nikdo koupat nechodí.

„Pokud jde o muslimské rodiny, chodí se k nám koupat hlavně muslimští muži a děti. Ženy minimálně. Tohle léto přišla jen jediná. Ta ale měla burkiny vyrobené z plavkového materiálu, takže nebyl problém a do bazénu normálně šla,“ doplnil Paraska.