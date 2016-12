Využití Kozí dráhy do Oldřichova je nejasné, možná poslouží cyklistům

Projekt na opravu Kozí dráhy má připravený Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). S opravami ale nezačne, protože kraj o trať nemá zájem a neobjednal na ni dopravu.

„Oprava trati by stála asi 20 milionů korun. Vzhledem k tomu, že tam není dlouhodobě objednaná doprava, nemůžeme tyto peníze investovat,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek llliaš.



S opravami by společnost začala v případě, že by kraj objednal pravidelnou osobní dopravu alespoň na pět let. To ale kraj neudělá. V roce 2007 ji přestal kvůli ztrátovosti objednávat.

Dálniční přivaděč neprošel

Ředitelství silnic a dálnic s podporou kraje i Děčína chtěly koridor trati využít pro dálniční přivaděč z Děčína k D8. Ministerstvo životního prostředí, tehdy vedené Martinem Bursíkem, to ale zatrhlo. Pak byla trať využívaná spíše sporadicky, o letních víkendech či při vánočních jízdách.

Využití pro cyklostezky Využívat koridory zrušených tratí pro stavbu cyklistických stezek není v Česku ani v cizině nic neobvyklého. První taková stezka v České republice vznikla už v roce 2002, je 4,5 km dlouhá a vede z bývalého nádraží Česká Lípa–město na Vlčí Důl. Během dalších let těchto cyklostezek přibývalo, dnes už mají po celé zemi stovky kilometrů.

„Rádi bychom, aby tam vlaky jezdily pětadvacet víkendů v roce, ale to je pro SŽDC málo. Nemůžeme ani vyhlásit soutěž, ze které by vzešel případný dopravce,“ říká náměstek ústeckého hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.



„To bychom mohli jedině tehdy, až bude trať opravená. Ale ještě vedeme jednání se SŽDC, zda by trať neopravili tak, abychom ji mohli využít pro víkendovou dopravu,“ podotýká.



Kraj neuvažuje ani o tom, že by převzal Kozí dráhu do svého majetku a využil ji jinak, třeba pro stavbu cyklostezky.



„Kdybychom některou z lokálních tratí chtěli a mohli koupit, rozhodně by to nebyla Kozí dráha, na které už řadu let vlaky nejezdí, ale některá z funkčních tratí, třeba Švestková dráha,“ poznamenává Komínek.

Jen příležitostné jízdy

Ještě loni vlaky na Kozí dráze příležitostně jezdily. Platil je kraj a města, jež podél trati leží. Děčín dával tři sta tisíc korun. Dopravní komise rady města děčínským radním ale už tehdy doporučila zvážit další využití trati a především investice do ní.



To samé doporučuje i letos. „Musíme vážně uvažovat o změně využití. My bychom doporučili vystavět cyklostezku. Byla by spojnicí mezi cyklostezkami v kraji,“ prozrazuje šéf děčínské dopravní komise Jiří Aster.

Podle dosavadních jednání se SŽDC soudí, že ta už do trati desítky milionů investovat nechce a nebude a trať zcela zruší. Tento proces může trvat až tři roky.



„Za tu dobu bychom měli čas na zpracování projektu a na shánění peněz. Těch je na cyklostezky ve Státním fondu dopravní infrastruktury i v evropských fondech dost,“ vysvětluje Aster.



„Cyklostezka, představuji si dvouproudovou, by určitě pomohla k rozvoji turistiky, pomohla by podnikatelům, ocenili by ji nejen cyklisté, ale třeba i maminky s kočárky,“ dodává.