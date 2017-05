Rodina podala trestní oznámení na policisty za zákrok na invalidu

„Otevřel jsem dveře po zazvonění zvonku. Najednou policisté skočili dovnitř. Hodili mě na zem. Dali mi do žeber paralyzérem, zbili mě a zkopali,“ popsal Horváth událost z 10. května v televizi Prima.

V invalidním důchodu je muž proto, že v důsledku dětské mozkové obrny špatně slyší a hůře se pohybuje.



Policisté ho přišli zatknout v ranních hodinách kvůli podezření, že se o několik dnů dříve účastnil rvačky v jedné z tamních restaurací. Pětice mužů tam napadla skupinu jiných mužů a policie se domnívala, že jedním z útočníků byl i Horváth.

On i jeho rodina to ale odmítají. „U rvačky sice byl, ale nebyl tím, kdo by někoho napadal,“ řekla iDNES.cz Horváthova neteř Gizela Procházková.

Postup policie se vyhodnocuje, říká mluvčí

Než policisté mohli zadrženého muže vyslechnout, musel být kvůli zdravotním komplikacím ošetřen v nemocnici. Policie muži po výslechu žádné obvinění nesdělila.

„Policie zasahovala proti podezřelému, předběžný souhlas k jeho zadržení vydal státní zástupce,“ odůvodnila zásah krajská policejní mluvčí Alena Bartošová.

„Probíhá trestní řízení a standardní vyhodnocení postupu policistů na místě. Víc k tomuto případu zatím nemohu sdělit,“ dodala policejní mluvčí.

S postupem policie se příbuzní Horvátha nehodlají smířit. „Trestní oznámení jsme podali k ministerstvu spravedlnosti a také stížnost na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Byl to bezdůvodný zásah, navíc velmi agresivní,“ tvrdí Procházková.