Město prodalo bývalá kasárna. Byl to nevýhodný obchod, tvrdí opozice

Demoliční práce mají začít během několika týdnů. „Jakmile bude pozemek převedený na JTH Idea, začne běžet tříměsíční lhůta, během níž musí dojít k demolici,“ uvedl za společnost na oficiálním webu Bíliny Karel Schön.



Areál o velikosti více než 28 tisíc metrů čtverečních město prodalo za 3,65 milionu korun (o chátrání kasáren jsme psali zde). To se ale vůbec nelíbí opozici, které se cena zdá značně podhodnocená.

„Firma Speciální stavby Most (která měla rovněž zájem o koupi objektu – pozn. red.) nabízela dvojnásobek. Jsem přesvědčen, že kdyby se záměr zveřejnil s cílem získat co nejvíce peněz, našli by se i další zájemci,“ poukázal opoziční zastupitel Zdeněk Rendl.

„Kdo tohle odsouhlasil, nehájí zájmy města, ale své vlastní. Jedná se o velmi rozsáhlý areál a město ho prodalo za cenu rodinného domu. Byl to krajně nevýhodný obchod,“ míní Rendl.

Vedení města ale za prodejem stojí. „Chtěli jsme, aby tu v souladu s územním plánem vznikla plocha smíšeně-průmyslová, která by přinesla i nová pracovní místa. To záměr společnosti JTH Idea na vybudování logistického areálu splňuje,“ sdělila bílinská místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Nabídka druhého zájemce nebyla posouzena

Nabídka druhého zájemce o odkoupení areálu prý nebyla posuzována, společnost Speciální stavby Most totiž nesplňovala zásadní podmínku, kterou je soulad s územním plánem města. Radnice si navíc nechala vypracovat znalecké posudky.

„Jenže jedna věc je znalecký posudek a druhá věc tržní cena. Jsem přesvědčený, že tento obchod obyvatelům Bíliny nic dobrého nepřinese. Někomu šlo o vlastní prospěch,“ podotkl Rendl.

Výstavba nového logistického centra bude trvat zhruba tři roky, společnost JTH Idea počítá s investicí v řádech desítek milionů korun.

Zdejší kasárna mají zajímavou historii. K 1. eskadroně v Chudeřicích narukoval mladý princ Karel v září 1905. Dne 1. listopadu 1906 po povýšení do hodnosti nadporučíka Chudeřice opustil a odjel do Staré Boleslavi.

Samotná kasárna ale nejsou na seznamu kulturních památek a neleží ani v památkové zóně. Historici ale poukazují na to, že bourat jakýkoli historický objekt je škoda.