Bílina má šanci zbavit se kolon díky tunelu, ve hře je opět varianta X

11:09 , aktualizováno 11:09

Kdo chce jet z Mostu do Teplic či Ústí nad Labem, musí dnes projet středem Bíliny. Jedná se ale o takzvané variantě X, průtahu, který by veškerou tranzitní dopravu odklonil mimo centrum a cestu mezi Mostem a Teplicemi výrazně urychlil. Mimo jiné díky tomu, že by ji svedl do tunelu pod městem.