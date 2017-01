Mráz přenesl zimní sporty do nížin. Bruslí se a lyžuje i v řadě měst

Na kraji Litvínova, mezi čtvrtěmi Chudeřín a Hamr, se jezdí na běžkách. V areálu Nové Záluží, kde se během roku prohánějí bruslaři a cyklisté, nyní vládnou běžci na lyžích. Trasy kousek od domova jim „zajistila“ letošní zima.

„Je to super,“ shodují se lidé. Někteří sem na běžky jezdí až z Prahy, protože mají ve městě příbuzné.

„My sem jezdíme za rodiči mé ženy. Nedávno jsme byli na běžkách na Dlouhé Louce v Krušných horách, ale tady to máme pět minut od baráku, pro naše děti je to paráda. Už proto, že tu nejsou žádné velké kopce,“ líčil Aleš Zdeněk.

Areál si pochvalují i starší běžkaři. „Nejsou tu kopce jako na Klínech, tak jsem znovu běžky vytáhla, je to příjemné svezení,“ těšilo paní Helenu.

Litvínov zařídil večerní osvětlení

„Je to skvělé i pro rodiny s dětmi, protože sem mohou přijít v týdnu i večer. To se tady svítí, potkávám tu spoustu lidí,“ přidala paní Alena.

V běžkařský areál se Nové Záluží proměnilo zhruba před 14 dny, kdy napadlo velké množství sněhu. Litvínovská radnice se dohodla se Sport areálem Klíny v Krušných horách a nechala upravit cestičky lesoparku na trasy pro běžky.

„Měli jsme spoustu práce na Klínech, protože sníh zasypal naše trasy, vesnici i parkoviště. Ale vyhověli jsme a poslali tam jednoho člověka se čtyřkolkou a stopovačem,“ uvedl šéf areálu Josef Dlouhý.



A když bude Litvínov chtít, není prý problém trasy projet stopovačem znovu. Město také zařídilo večerní osvětlení až do 22 hodin, které se jinak na zimu vypíná.

Spokojení běžkaři v Děčíně

„V minulosti se podobné trasy dělaly v Mostě kolem nádrže Matylda, když tam ovšem byl sníh,“ vzpomínal Dlouhý.

Sníh si užívají také běžkaři v Děčíně. Stopu si projeli přímo na cyklostezce podél Labe.



„Dá se jet směrem na Ústí i na Německo. V minulých dnech se lyžovalo i na Mariánské louce a parádní svezení je také na Sněžníku, což je z města kousek,“ upozornila mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Zimní sporty přímo v ulicích měst jsou k vidění i na dalších místech kraje. Ne všude je sice dostatek sněhu, ale teploty pod nulou ano. Na několika místech tak díky tomu vznikla veřejná kluziště.

Lidé sami udržují kluziště

Jedno takové vyrostlo třeba na dětském hřišti u Magdeburských kasáren v Terezíně. Je zdarma, protože o výrobu ledu se starají místní lidé. Převzali správu nad kluzištěm od hasičů.

„V minulých letech jsme se o kluziště starali my. Ale lidé se to už naučili a dělají si to sami. My jsme letos jen pomohli, když potřebovali vodu na úpravu ledu,“ vysvětlila starostka dobrovolných hasičů v Terezíně Jiřina Fialová.

Už druhým rokem je k dispozici ledová plocha před radnicí v centru Žatce. Ta ale není přímo závislá na nízkých teplotách - město si pořídilo mrazicí systém, proto se bruslilo i loni, kdy nebyla taková zima jako teď.



Letošní novinkou je vlastní rolba v podobě traktůrku, který rovnoměrně z nádrže rozprašuje vodu, aby se tvořil nový led. Bruslení využívají i místní školáci a je také zdarma.

Veřejné bruslení nabízí i obchodní centrum Olympia v Srbicích u Teplic, kde se ale platí vstupné 40 korun.

Zimní sporty v severočeských ulicích nebo kousek od nich bude možné provozovat určitě ještě několik dnů. Podle meteorologů se mají teploty držet pod nulou i přes den.