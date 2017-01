Středohoří chce nalákat turisty na své barokní skvosty

Projekt nese název Objevte barokní Zahradu Čech a je součástí celostátní kampaně agentury CzechTourism, která letošek vyhlásila rokem baroka.

„Chceme se věnovat baroku šířeji, nejen z pohledu církevních staveb a umění. V baroku došlo k velké změně krajinotvorby, rozvíjelo se intenzivní zemědělství a nastaly výrazné změny života na venkově. Toto období se možná dá přirovnat k pozdější průmyslové revoluci,“ sdělil ředitel Destinační agentury České středohoří Luděk Jirman.

Destinační agentura České středohoří agentura pro cestovní ruch v destinaci České středohoří a Podřipsko vznikla v roce 2012

zakladateli jsou město Litoměřice, Ústecký kraj a Biskupství litoměřické

sídlí v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích

jedna ze čtyř destinačních agentur v Ústeckém kraji

jejím cílem je propagace regionu

vydává informační materiály a publikace a uděluje místním výrobkům a službám certifikát „Regionální produkt - České středohoří“

„Návštěvníkům chceme vysvětlit, jak v té době lidé žili, čím jsou významné často opomíjené vesnické barokní památky jako sýpky, pivovary a různé zemědělské stavby. A chceme poukázat na kulturní základ, ze kterého do dneška těžíme,“ dodal.

Krajina Českého středohoří je mimořádně bohatá na stavební památky nejrůznějších slohů a časových období, nejvíce ji však poznamenala právě doba baroka.

„Podle odborníků z Ústavu pro dějiny umění Karlovy univerzity jsou Litoměřice opravdu barokní perlou na Labi,“ poznamenal Jirman.

Právě v Litoměřicích půjde nahlédnout třeba do jinak nepřístupného kostela svatého Jakuba. O otevření dalších památek se zatím jedná. Jisté už však je, že v nich budou provádět studenti historie.

„Z loňského roku se nám velmi osvědčila spolupráce se studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou jako průvodci schopni návštěvníkům všechno do hloubky vysvětlit jak o barokní architektuře, tak o umění. Letos chceme přizvat i studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,“ dodal Jirman.

Propojí památky, aby turisté lépe porozuměli

Dalšími barokními skvosty Středohoří jsou zámky v Libochovicích, Ploskovicích a v Roudnici nad Labem, ale také vesnické památkové zóny a pevnost Terezín.

„Ve spolupráci s Terezínem chceme zdůraznit, že tato pozdně barokní josefínská pevnost má mnoho co nabídnout. Návštěvníkům chceme představit to, co se v Terezíně v poslední době podařilo vybudovat, a provázat to s celou oblastí Zahrady Čech,“ podotkl Jirman.

Záměrem Destinační agentury České středohoří je barokní památky v regionu vzájemně provázat, aby návštěvníci porozuměli souvislostem staveb, krajiny a také doby.

Není to první snaha destinační agentury přilákat do Středohoří více turistů. Loni sestavila nový turistický okruh zaměřený na církevní památky v Litoměřicích.

„Tento okruh byl spojen s kampaní Objevte Zahradu Čech. Jeho cílem bylo nabídnout v Litoměřicích nějakou další atraktivitu, která turisty zaujme natolik, aby ve městě zůstali déle,“ říká šéf agentury.

Kostely i katedrála

„V okruhu byly zahrnuty nejen církevní památky v centru města a katedrální chrám, ale také hrad Litoměřice, městská vyhlídková věž Kalich. Velkým lákadlem bylo, že veřejnosti byly otevřeny ty objekty, které není možné běžně navštívit,“ poznamenal Jirman.

Podle něj se projekt osvědčil jak s ohledem na návštěvnost, tak i proto, že turisté v Litoměřicích opravdu zůstávali déle.

„Od 21. června do 25. září prošlo památkami 2 200 návštěvníků. Nejvíce z nich (1 387) navštívilo katedrálu sv. Štěpána. Zvýšila se také návštěvnost vyhlídky Kalich na litoměřické radnici. Veliký zájem byl také o takzvaný městský kostel, tedy kostel Všech svatých, a o kostel sv. Jakuba,“ řekl Jirman.