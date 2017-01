Autodrom chystá prestižní závod, v Mostě pojedou i staré formule 1

„Je to prestižní záležitost a my jsme rádi, že si ji užijí diváci v Mostě,“ láká na okruh mluvčí Autodromu Most Jan Foukal.

Při závodech, které pořádá britská Historic Grand Prix Cars Association (HGPCA), se na trati objeví třeba značky Alfa Romeo, Ferrari, Lotus nebo Bugatti.



„Návštěvníci uvidí oddělené závody pro vozy s motorem vzadu a vpředu,“ upřesňuje Foukal.

Historii motosportu ale v Mostě připomenou ještě další série. Bude jim patřit celý víkend od 12. do 14. května.

Na trati též historické škodovky

Představí se například i seriál s názvem Triumph založený v roce 1993 pro sportovní dvousedadlové vozy vyrobené v letech 1945 až 1981.

„Přivítáme tu také sérii Haigo, která nabídne závody historických cestovních vozů, přičemž se diváci mohou těšit třeba na škodovky,“ doplňuje Foukal s tím, že pro autodrom je to splnění velkého úkolu.



„Všechny ty seriály jsou v jiných zemích nesmírně populární a divácky hodně atraktivní. Museli jsme přesvědčit zástupce všech jednotlivých sérií, že jsme vhodným kandidátem pro uspořádání závodů. A podařilo se,“ poznamenává.



Zástupci závodiště nyní doufají, že do Mostu spolu s vozy dorazí i slavní jezdci.



„Startovní listiny ještě neznáme, na to je brzy. Na zmíněný víkend ale určitě pozveme sira Stirlinga Mosse, legendu a bývalého pilota F1, který je prezidentem HGPCA. Snad přijede,“ věří Foukal.