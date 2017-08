Řidiči autobusu se udělalo zle, se třemi cestujícími sjel do pole

15:21 , aktualizováno 15:21

V Srbicích u Teplic sjel ze silnice do pole linkový autobus, jehož řidič s největší pravděpodobností za jízdy zkolaboval. Před tím ještě narazil do osobního auta a poničil dopravní značení. V autobuse cestovali tři lidé, kteří vystoupili nezranění. Šoféra odvezla sanita do nemocnice.