Neměřte rychlost aut v polích, ale tam, kde žijeme, radí lidé policii

„Mnohem víc, než že někdo překračuje rychlost na hlavních tranzitních tazích, nás to zajímá a chceme to postihovat v obytných oblastech, kde se pohybujeme my a naše děti,“ dávají v projektu najevo Severočeši.

Na mapě má každý možnost volby až dvou míst, která označí modrou ikonkou radaru, a vedle toho má i možnost dát každému už označenému místu plus či minus podle toho, zda s jeho označením souhlasí, nebo ne.



„Jsme vděční za tuto zpětnou vazbu od občanů. Lidé se mohou cítit, a občas oprávněně, dotčeni, že některé úseky nekontrolujeme tak často, jak by bylo potřeba,“ říká Martin Sochr z krajské dopravní policie.

Mapujeme dopravní situaci, říká policie

„Jenže nejsme a ani nemůžeme být detailně obeznámeni s celou dopravní situací v kraji. Tohle je ale způsob, který nám pomůže lépe se orientovat, takové kroky nám pomohou zlepšit bezpečnost v dopravě,“ podotýká.

Na mapě kraje jsou nejvíc označované komunikace ve městech, protože právě zde se lidé nejčastěji setkávají s bezohledným a nebezpečných chováním řidičů.

„Vidím, že po Masarykově třídě v Teplicích každý večer prohánějí své motorky a staré golfy neuspokojení nešťastníci. Ve městě platí rychlost 50 km/h a oni to tu rozpálí třeba na stovku,“ vysvětluje třiačtyřicetiletý Tepličan Petr, proč na mapě vyznačil právě tuto ulici.

„Myslím si, že by tady policie měla po setmění měřit. Po obou stranách parkují auta, přecházejí tu lidé. K tragédii se zde schyluje pořád,“ doplňuje.

Akce má i své kritiky

Objevují se i komentáře, které akci kritizují. „A to je super, kde se to dá hlásit? Už jdu hledat na mapě nějaké vystěhované městečko, zatopenou vesnici nebo tak něco, když nás bude hodně, bude na silnicích větší klid,“ píše třeba jeden uživatel na Facebooku.

Další argumentují tím, že policie chce jen rozdat víc pokut, aby jí do rozpočtu přibylo více peněz. Jiní ale zase naopak kontrují, že peníze z pokut rozhodně nepřipadnou policii, a když konečně mají lidé možnost něco sami změnit, tak ať nenadávají a raději se zapojí.

Možnost označit nebezpečná místa mají zájemci až do konce února. Jejich tipy pak využije dopravní policie během mezinárodní bezpečnostní akce Speed Marathon, která je plánovaná na 19. dubna.

„Se zájmem sledujeme už teď, která místa lidé označují, nečekáme na skončení akce, ale řadu podnětů si bereme hned, abychom lépe a pružněji reagovali na přání obyvatel,“ poznamenává policista Sochr.

Objevují se samozřejmě i místa, která jsou evidentně označená jen jako vtip, například v zahrádkářských koloniích určitě není prostor pro výrazné překročení rychlosti. Ale i to k tomu patří,“ dodává.