Akvapark v Děčíně přes léto jen omezeně, hrozí mu, že přijde o vodu

Geotermální vrt DC1 přestal těsnit, uniká z něj voda a kromě její ztráty hrozí i nebezpečí neřízeného úniku tlakové vody.

„Vrt je nyní zhruba na polovině tlaku vody, specializovaná firma ho začne příští týden opravovat,“ uvedla mluvčí děčínské radnice Markéta Lakomá.

Práce podle ní zaberou zhruba 26 x 26 metrů venkovní opalovací plochy a část dětského koutku.

DC1 je nejstarší ze všech sedmi děčínských vrtů, kdysi napájel koupaliště pod zámkem. Pokud by se s ním něco stalo, mohla by vzniknout velká ekologická škoda. Narušily by se všechny okolní vrty.

„Voda ve vrtu také má nějaký tlak, a kdyby z něj začala nekontrolovaně unikat, najde si cestičku a mohla by nám tu někde pěkně cákat. Nebo by tu začaly vznikat kaverny, což už je nebezpečný stav,“ řekl ředitel akvaparku Igor Bayer.

Odpověď je ve 160 metrech hloubky

Místo z vrtu DC1, jehož voda je kvůli netěsnosti i zakalená, koupaliště momentálně bere vodu z vrtu č. 4. Ten je ale o několik stupňů teplejší, a není tedy pro horké léto ideální. Není přitom jisté, že se vrt DC1 sanovat podaří.

Ve hře jsou zatím tři varianty, jak lapálii vyřešit - jednou je oprava do hloubky 265 metrů, druhou oprava až do 423 metrů, ale hrozí i jeho likvidace.

„Jak to bude, je teď věštění z křišťálové koule. Musíme se dostat do hloubky 160 metrů, pak se rozhodne, co dál. Přikláníme se ale k záchraně. Kdyby se náhodou stalo něco s vrtem 4, který měl havárii už v roce 2006, byla by hala kompletně bez vody,“ podotkl Bayer.

Mimo provoz budou od 6. června do 22. srpna i dva venkovní tobogany s dojezdem v plavecké hale, které se kvůli havarijnímu stavu vymění za 5 milionů korun za nové.