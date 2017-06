Aktivista po zásahu močil krev, napadají ekologové postup policie v Bílině

Všem 133 lidem, kteří vnikli do lomu, hrozí za přestupky pokuty do 15 tisíc korun. Aktivisté strávili část soboty pod jedním z rypadel. Policie je odtud musela vyvádět (psali jsme o tom zde).



„Během zásahu například došlo ke zranění v obličeji jednoho účastníka a naražení ledvin. Potom močil krev. To neodpovídá standardnímu zákroku,“ prohlašuje Mikuláš Černík z hnutí Limity jsme my. I on se protestu účastnil.

S takovým tvrzením ale policie nesouhlasí. „K oddělení zaklesnutých aktivistů policisté použili hmaty a chvaty. Při tomto zákroku nedošlo k žádnému zranění,“ říká krajská policejní mluvčí Jana Slámová.

Mezi zajištěnými v lomu bylo i téměř 30 cizinců. U nich se podle Černíka přístup policie lišil. „Byli s rukama zavázanýma za zády asi osm hodin v autobuse bez vody. Ve srovnání s tím, jak se zacházelo s ostatními účastníky, to nebylo vůbec fér,“ dodává Černík.

Žádnou oficiální stížnost ani podnět na chování svých lidí policie dosud neobdržela. Aktivisté ale upozorňují, že jsou v kontaktu s krajským policejním ředitelem a věří, že bude tuto věc řešit.

Policisté i těžaři vyčíslují náklady

„Doufám, že policejní ředitelství z toho vyvodí důsledky pro ty jednotlivé policisty,“ poznamenává Černík.

Policie stále vypočítává náklady na víkendové opatření i to, kolik policistů se akce zúčastnilo. V terénu byly pořádkové jednotky, jízdní policie, nad oblastí létala policejní helikoptéra.

Severočeské doly musely kvůli protestujícím na několik hodin zastavit těžbu. Na lomu Bílina se totiž za běžných okolností pracuje nonstop.

Jak prohlásil mluvčí těžební firmy Lukáš Kopecký, společnost vyčíslí škody a o dalším postupu rozhodne představenstvo.

Aktivisté demonstrovali už v sobotu dopoledne v Horním Jiřetíně, kde měli klimatický kemp, za budoucnost bez uhlí. Asi 300 jich vytvořilo lidský řetěz.