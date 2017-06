Pan Králík, do ředitelny! Školáci v Mostě se učili bránit teroristům

Pracovní název projektu je Akce Králík. „Pan Králík, do ředitelny!“ ozve se z rozhlasu 18. základní školy a do té chvíle rozjívení čtvrťáci najednou pádí bez jediného výkřiku chodbou zpět do své třídy.

Vzápětí sehraná skupinka dětí spolu s třídní učitelkou zabarikáduje dveře a ostatní téměř nehlučně běží do zadní části třídy. Za půl minuty není slyšet za dveřmi ani hlásek, všechny děti leží tiše na břiše s rukama za hlavou.

Zalomcovat klikou nejde, běžným způsobem se do třídy nikdo nedostane. Naopak žaluzie ve třídě jsou vytažené a okna volná.

„Chceme, aby byli všichni připravení na případné nebezpečí a nedocházelo ke zbytečné panice,“ uvedl instruktor výcviku mostecké městské policie Miroslav Pokorný.



Žáci leží na zemi a čekají na povel

Děti stále bez jediného slůvka leží na zemi a čekají na povel, že mohou vstát. Při skutečném útoku by takhle musely zůstat ležet až do příjezdu policie.

Žáci to berou jako samozřejmost a podobnou zábavu, jako je třeba opuštění školy při požárním poplachu. Strážník Pokorný je chválí za jejich rychlost a jistotu při cvičení.

K blokování kliky dveří děti použily věci lehce dostupné v každé třídě. Jaké, nechce městská policie specifikovat. „Je to kvůli budoucí ochraně dětí,“ řekl Pokorný.

Podle ředitelky školy Jany Kropáčkové chtěly děti původně použít dřevěný špalek. „Je ale opravdu nutné umět si pomoci s tím, co je v každé třídě,“ podotkla Kropáčková.



Roztažené žaluzie jsou kvůli odstřelovačům

Žaluzie musí učitelka nebo děti při útoku roztáhnout, aby ulehčily práci policejním odstřelovačům, kteří by přijeli na pomoc a rozmístili se na okolní střechy. Přes žaluzie by teroristu neviděli.

Přitom na začátku tréninku by většina žáků nechala žaluzie zatažené, protože měla za to, že je to bezpečnější.

„Jsme moc rádi, že jsme se mohli tohoto pilotního cvičení zúčastnit. I nás dospělé překvapilo, že chování při napadení musí být úplně jiné, než jsme si doposud mysleli,“ chválila si účast v projektu ředitelka.



Přesto nejen ona doufá, že získané zkušenosti nebude muset využít a že nikdy nebude muset rozhlasem znít smluvené heslo.